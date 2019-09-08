Українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. По Україні у п'ятницю, 6 вересня, утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

“8-10 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Закарпатської та Херсонської областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. На Київщині 8-10 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні рятувальників із посиланням на дані УкрГідрометцентру.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі з грозами.

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