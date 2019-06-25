Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на здоровье

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 24 по 28 июня будут фиксироваться преимущественно комфортные погодные условия. В утренние часы 26 и 28 июня и в вечерние часы 28 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную тепло нагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, украинцам обещают месяц без магнитных бурь .