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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на здоровье

Киев • УНН

 • 18005 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 24 по 28 июня будут фиксироваться преимущественно комфортные погодные условия, но в отдельные часы могут фиксироваться и субкомфортных погодные условия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на здоровье

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 24 по 28 июня будут фиксироваться преимущественно комфортные погодные условия. В утренние часы 26 и 28 июня и в вечерние часы 28 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную тепло нагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, украинцам обещают месяц без магнитных бурь .

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