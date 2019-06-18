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Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 18 по 21 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови, але в окремі години можуть фіксуватися й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Українців попередили про можливий вплив погоди на працездатність

"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 18 по 21 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови. У вечірні години 19 червня та у ранкові години 20 червня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.

Як повідомляв УНН, в Україні у вівторок, 18 червня, очікується погода переважно без опадів, на півдні утримається 33-градусна спека.

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