В Україні сьогодні до 33 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Україні у вівторок, 18 червня, очікується погода переважно без опадів, на півдні утримається 33-градусна спека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"18 червня в Ураїні переважно без опадів, лише у Карпатському регіоні, вночі у північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, у південній частині до 33°.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Нагадаємо, на цьому тижні в Україну повернуться дощі та грози.