В Украине сегодня до 33 градусов тепла

"18 июня в Ураине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днем в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южной части до 33°.

Ветер переменных направлений, слабый.

Напомним, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.