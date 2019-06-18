В Украине сегодня до 33 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Украине во вторник, 18 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, на юге сохранится 33-градусная жара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"18 июня в Ураине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днем в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южной части до 33°.
Ветер переменных направлений, слабый.
Напомним, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.