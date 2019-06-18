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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине сегодня до 33 градусов тепла

Киев • УНН

 • 9751 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Украине во вторник, 18 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, на юге сохранится 33-градусная жара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Украине сегодня до 33 градусов тепла

"18 июня в Ураине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днем в центральных и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южной части до 33°.

Ветер переменных направлений, слабый.

Напомним, на этой неделе в Украину вернутся дожди и грозы.

Украинские Национальные Новости

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