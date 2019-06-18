Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на работоспособность

"Согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 18 по 21 июня будут фиксироваться преимущественно комфортные погодные условия. В вечерние часы 19 июня и в утренние часы 20 июня будут фиксироваться субкомфортные погодные условия. Во время субкомфортных погодных условий человек испытывает умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло. Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Как сообщал УНН, в Украине во вторник, 18 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, на юге сохранится 33-градусная жара.