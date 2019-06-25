Українців попередили про можливий вплив погоди на здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 24 по 28 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови, але в окремі години можуть фіксуватися й субкомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні з 24 по 28 червня будуть фіксуватися переважно комфортні погодні умови. У ранкові години 26 та 28 червня та у вечірні години 28 червня будуть фіксуватися субкомфортні погодні умови. Під час субкомфортних погодних умов людина відчуває помірне тепло навантаження, суб’єктивне тепловідчуття – дуже тепло. Можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги та працездатності, підвищена сонливість. Терморегуляторне навантаження слабке, відмічається як - "прохолодно", може спостерігатись погіршення самопочуття, емоційна нестійкість, зростає збудливість та дратівливість, зниження імунітету", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, українцям обіцяють місяць без магнітних бурь.