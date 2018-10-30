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Украинцев предупредили об угрозах возникновения аллергии на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Тепло, которое пришло в Украину этой осенью едва ли не в третий раз, принесло с собой новый небольшой всплеск активности пыления амброзии и полыни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

В течение следующей недели (30 октября - 4 ноября) в воздухе Закарпатья и восточных и южных областей Украины будут наблюдаться низкие концентрации пыльцы названных растений. В воздухе центральных областей аллергенные пыльцевые зерна амброзии и полыни будут единичными. Свое цветения продолжают злаки и лебеда, а потому в атмосфере будет наблюдаться небольшое количество этой пыльцы.

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Дожди на следующей неделе обещают только на Западе и в Центре страны. В Ровно и Луцке, правда, осадки ожидают 29-31 октября в Сумах - 29-30, в Киеве - 31 числа. Дожди принесут в воздух влагу, которая повысит концентрации спор грибов. Способствовать распространению спор будет и постепенное похолодание, которое ожидается на следующей неделе на всей территории Украины. Поэтому уровни аллергенной альтернарии все еще могут превышать клиническое значение в 100 спор на кубометр воздуха. Еще выше ожидаются и концентрации родственника альтернарии - епикоккумп и аллергенных аскоспор.

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Как и на прошлой неделе, в воздухе увеличится и споры дрожжевых грибов. Это, в частности - Rhodotorula и Aureobasidium, которые являются повсеместными. Так, Aureobasidium вызывает пневмонию гиперчувствительности (внешний аллергический альвеолит), а Rhodotorula, которая считается аллергенной в США, в Европе известна как инфекционный агент.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине температура воздуха в течение дня составит 17-22 градуса тепла. Ночью ожидается 8-13 градусов тепла. Во всех областях предполагается сухая погода.

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