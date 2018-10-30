Українців попередили про загрози виникнення алергії на цьому тижні

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Тепло, яке завітало в Україну цієї осені чи не втрете, принесло із собою новий невеликий сплеск активності пилкування амброзії та полину. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.

Впродовж наступного тижня (30 жовтня - 4 листопада) у повітрі Закарпаття і східних та південних областей України спостерігатимуться низькі концентрації пилку названих рослин. У повітрі центральних областей алергенні пилкові зерна амброзії та полину будуть поодинокими. Своє цвітіння продовжують злаки та лобода, а тому у атмосфері буде спостерігатись і невелика кількість цього пилку.

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Дощі наступного тижня обіцяють лише на Заході та в Центрі країни. У Рівному та Луцьку, щоправда, опади очікують 29-31 жовтня, у Сумах – 29-30, у Києві – 31 числа. Дощі принесуть у повітря вологу, яка підвищить концентрації спор грибів. Сприятиме розповсюдженню спор і поступове похолодання, яке очікується наступного тижня на всій території України. А тому рівні алергенної альтернарії все ще можуть перевищувати клінічне значення у 100 спор на кубометр повітря. Ще вищими очікуються й концентрації родича альтернарії – епікоккуму та алергенних аскоспор.

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Як і минулого тижня, у повітрі побільшає і спор дріжджових грибів. Це, зокрема – Rhodotorula та Aureobasidium, які є повсюдними. Так, Aureobasidium викликає пневмонію гіперчутливості (зовнішній алергічний альвеоліт), а Rhodotorula, яка вважається алергенною у США, у Європі відома як інфекційний агент.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря протягом  дня становитиме 17-22 градуси тепла. Вночі очікується 8-13 градусів тепла. В усіх областях передбачається суха погода.

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