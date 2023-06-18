Украинцев предупредили о грозах и шквалах: где ожидать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. По Украине в понедельник, 19 июня, в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
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«19 июня в западных, Винницкой, Одесской и Житомирской областях грозы, днем в отдельных районах Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой и Одесской областей град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)», - говорится в сообщении.
В ГСЧС призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.
Дополнение
В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей подтоплены дороги в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения. Сейчас часть дороги в селах Зеленое и Топильче расчистили, движение транспорта восстановлено.