Українців попередили про грози та шквали: де очікувати негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. По Україні у понеділок, 19 червня, у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях очікуються грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
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«19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки - жовтий)», - йдеться в повідомленні.
В ДСНС закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.
Доповнення
В Івано-Франківській області через сильні дощі підтоплено дороги у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення. Наразі частину дороги у селах Зелене та Топільче розчистили, рух транспорту відновлено.