Негода на Прикарпатті: на частині підтопленої дороги відновили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Івано-Франківській області через сильні дощі підтоплено дороги у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення. Наразі частину дороги у селах Зелене та Топільче розчистили, рух транспорту відновлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС України у неділю.
Деталі
«Негода на Прикарпатті спричинила різке підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках. Сильні дощі призвели до підтоплення доріг у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення С 090202, через що ускладнений проїзд до села Пробійнівка», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки.
«Наразі вдалося розчистити проїжджу частину автодороги С 090206 у селах Зелене та Топільче, де рух транспорту відновлено. Техніка працює в урочищі Шибене села Явірник», - інформує МВС.
Зазначається, що людям, які проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації, забезпечують безпеку та ухвалено рішення призупинити спортивні сплави (рафтинг) на території Верховинського району.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті у результаті сильних опадів було підтоплено проїжджу частину автодороги місцевого значення.