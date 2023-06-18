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Негода на Прикарпатті: на частині підтопленої дороги відновили рух транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В Івано-Франківській області через сильні дощі підтоплено дороги у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення. Наразі частину дороги у селах Зелене та Топільче розчистили, рух транспорту відновлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС України у неділю.

Негода на Прикарпатті: на частині підтопленої дороги відновили рух транспорту

Деталі

«Негода на Прикарпатті спричинила різке підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках. Сильні дощі призвели до підтоплення доріг у селах Зелене, Топільче та Явірник. Потоки води також підмили ділянку дороги місцевого значення С 090202, через що ускладнений проїзд до села Пробійнівка», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки.

«Наразі вдалося розчистити проїжджу частину автодороги С 090206 у селах Зелене та Топільче, де рух транспорту відновлено. Техніка працює в урочищі Шибене села Явірник», - інформує МВС.

Зазначається, що людям, які проживають у зоні виникнення надзвичайної ситуації, забезпечують безпеку та ухвалено рішення призупинити спортивні сплави (рафтинг) на території Верховинського району.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті у результаті сильних опадів було підтоплено проїжджу частину автодороги місцевого значення.

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