Негода на Прикарпатті: підтоплено проїжджу частину автодороги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На Прикарпатті у результаті сильних опадів у вигляді дощу було підтоплено проїжджу частину автодороги місцевого значення, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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"Негода на Прикарпатті! У результаті сильних опадів у вигляді дощу відбулось різке підняття рівня води в гірських річках та місцевих потічках, внаслідок чого було підтоплено проїжджу частину автодороги місцевого значення", - йдеться у повідомленні.
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За даними рятувальників, зранку 17 червня під головуванням голови Верховинської РДА було проведено позапланове засідання районної комісії ТЕБ та НС Верховинської РДА.
До ліквідації наслідків негоди в селі Зелене та селі Явірник Верховинського району було залучено 7 од. тех.
Також внаслідок різкого підняття рівня води в гірських потічках,пошкоджено транспортне сполучення дорогою місцевого значення до с. Вороненко, Поляницької ТГ, Надвірнянського району зі сторони смт. Ворохта.
Станом на 17.00 год. інженерною технікою місцевих служб (7 од. тех., 15 чол.) розчищено проїжджу частини автодороги місцевого значення С 090206 (800 м) та відновлено рух транспорту в с. Зелене та села Топільче Верховинського району.
Техніку направлено для проведення робіт щодо відновлення пошкодженого переїзду через потічок до урочища Шибене в селі Явірник.