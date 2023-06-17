Непогода на Прикарпатье: подтоплена проезжая часть автодороги

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"Непогода на Прикарпатье! В результате сильных осадков в виде дождя произошло резкое поднятие уровня воды в горных реках и местных ручьях, в результате чего была подтоплена проезжая часть автодороги местного значения", - говорится в сообщении.

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По данным спасателей, утром 17 июня под председательством председателя Верховинской РГА было проведено внеплановое заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС Верховинской РГА.

К ликвидации последствий непогоды в селе Зеленое и селе Яворник Верховинского района было привлечено 7 ед. тех.

Также в результате резкого поднятия уровня воды в горных ручьях, повреждено транспортное сообщение по дороге местного значения в с. Вороненко, Поляницкой ТГ, Надворнянского района со стороны пгт.

По состоянию на 17.00 ч. инженерной техникой местных служб (7 ед. тех., 15 чел.) расчищено проезжую часть автодороги местного значения С 090206 (800 м) и восстановлено движение транспорта в с. Зеленое и села Топильче Верховинского района.

Техника направлена для проведения работ по восстановлению поврежденного переезда через ручей к урочищу Шибене в селе Яворник.