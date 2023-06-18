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Непогода на Прикарпатье: на части подтопленной дороги восстановили движение транспорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В Ивано-Франковской области из-за сильных дождей подтоплены дороги в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения. Сейчас часть дороги в селах Зеленое и Топильче расчистили, движение транспорта восстановлено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МВД Украины в воскресенье.

Непогода на Прикарпатье: на части подтопленной дороги восстановили движение транспорта

Детали

«Непогода на Прикарпатье вызвала резкое поднятие уровня воды в горных реках и местных ручьях. Сильные дожди привели к подтоплению дорог в селах Зеленое, Топильче и Яворник. Потоки воды также подмыли участок дороги местного значения С 090202, из-за чего затруднен проезд в село Пробийновка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели ГСЧС ликвидируют последствия.

«На данный момент удалось расчистить проезжую часть автодороги С 090206 в селах Зеленое и Топильче, где движение транспорта восстановлено. Техника работает в урочище Шибене села Яворник», - информирует МВД.

Отмечается, что людям, проживающим в зоне возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечивают безопасность и принято решение приостановить спортивные сплавы (рафтинг) на территории Верховинского района.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате сильных осадков была подтоплена проезжая часть автодороги местного значения.

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