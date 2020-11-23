Украинцев начали штрафовать за появление без масок в общественных местах

"В течение последних выходных правоохранители (в Киеве - ред.) проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство нарушений - это работа учреждений хозяйственной деятельности, несмотря на запрет в рамках "карантина выходного дня", - говорится в сообщении.

Указано, что среди заведений, которые попали под проверку - развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

"По результатам проверок, в 243 случаях выявлены нарушения карантина, и таким образом за невыполнение требований ч.1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц составлены админпротоколы. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен ", - сообщили правоохранители.

Кроме этого, как указано, столичные правоохранители проводили проверки в общественных зданиях и общественном транспорте на предмет ношения гражданами средств индивидуальной защиты. "В результате за нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КУоАП составлено 17 административных протоколов, за что предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен", - добавили в полиции.

Напомним, законные основания накладывать штрафы от 170 до 255 грн за пребывание людей в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот, у правоохранителей появились 21 ноября.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.

В эти дни не должно работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.