Українців почали штрафувати за появу без масок у громадських місцях

“Упродовж останніх вихідних правоохоронці (у Києві - ред.) перевірили 1509 об’єктів господарської діяльності. Переважна більшість порушень — це робота закладів господарської діяльності, попри заборону у межах “карантину вихідного дня”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що серед закладів, які потрапили під перевірку - розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо.

"За результатами перевірок, у 243 випадках виявили порушення карантинних обмежень, а відтак за невиконання вимог ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.

Окрім цього, як вказано, столичні правоохоронці проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами засобів індивідуального захисту. "У результаті за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень", - додали у поліції.

Нагадаємо, законні підстави накладати штрафи від 170 до 255 грн за перебування людей у громадських закладах і транспорті без засобів захисту, зокрема, масок чи респіраторів, що закривають ніс та рот, у правоохоронців з'явилися 21 листопада.

Як повідомляв УНН, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" - на три пари вихідних до кінця листопада.

У ці дні не повинно працювати нічого, окрім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек і низки інших установ.