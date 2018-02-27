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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63629 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 77987 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80677 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 107513 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104568 просмотра

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Украинцы завоевали две медали в заключительный день ЧЕ по пулевой стрельбе

Украинцы завоевали две медали в заключительный день ЧЕ по пулевой стрельбе

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В последний день соревнований чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходил в Венгрии, выполнялись командные упражнения среди мужчин и женщин в которых призерами стали украинцы, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.

В командной вправе среди мужчин по стрельбе из пистолета (ПП-3), команда в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина завоевала золотую награду.

Команда, которая представляла украинскую сборную по стрельбе из винтовки (ВП-6) среди женщин, в которую входили Анна Ильина, Мария Войцеховская и Ольга Закапко, заняла третье командное место.

Кроме того, ранее в упражнении с винтовки МИХ Олег Царьков и Анна Ильина завоевали бронзовую награду.

Заметим, что в целом сборная Украины по результатам чемпионата завоевала 19 высоких наград.

Украинские Национальные Новости

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