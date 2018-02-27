Украинцы завоевали две медали в заключительный день ЧЕ по пулевой стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В последний день соревнований чемпионата Европы по пулевой стрельбе, который проходил в Венгрии, выполнялись командные упражнения среди мужчин и женщин в которых призерами стали украинцы, передает УНН со ссылкой на Минмолодьспорта.
В командной вправе среди мужчин по стрельбе из пистолета (ПП-3), команда в составе Олега Омельчука, Павла Коростылева и Виктора Банькина завоевала золотую награду.
Команда, которая представляла украинскую сборную по стрельбе из винтовки (ВП-6) среди женщин, в которую входили Анна Ильина, Мария Войцеховская и Ольга Закапко, заняла третье командное место.
Кроме того, ранее в упражнении с винтовки МИХ Олег Царьков и Анна Ильина завоевали бронзовую награду.
Заметим, что в целом сборная Украины по результатам чемпионата завоевала 19 высоких наград.