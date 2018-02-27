Українці завоювали дві медалі в заключний день ЧЄ з кульової стрільби

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. В останній день змагань чемпіонату Європи з кульової стрільби, що проходив в Угорщині, виконувались командні вправи серед чоловіків та жінок в яких призерами стали українці, передає УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

В командній вправі серед чоловіків зі стрільби з пістолету (ПП-3), команда у складі Олега Омельчука, Павла Коростильова та Віктора Банькіна виборола золоту нагороду.

Команда, що представляла українську збірну у стрільбі з гвинтівки (ГП-6) серед жінок, до якої входили Анна Ільіна, Марія Войцехівська та Ольга Закапко, зайняла третє командне місце.

Окрім того, раніше у вправі з гвинтівки МІХ Олег Царьков та Анна Ільїна вибороли бронзову нагороду.

Зауважимо, що загалом збірна України за результатами чемпіонату виборола 19 високих нагород.

Українські Національні Новини

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