Українці завоювали дві медалі в заключний день ЧЄ з кульової стрільби

В командній вправі серед чоловіків зі стрільби з пістолету (ПП-3), команда у складі Олега Омельчука, Павла Коростильова та Віктора Банькіна виборола золоту нагороду.

Команда, що представляла українську збірну у стрільбі з гвинтівки (ГП-6) серед жінок, до якої входили Анна Ільіна, Марія Войцехівська та Ольга Закапко, зайняла третє командне місце.

Окрім того, раніше у вправі з гвинтівки МІХ Олег Царьков та Анна Ільїна вибороли бронзову нагороду.

Зауважимо, що загалом збірна України за результатами чемпіонату виборола 19 високих нагород.