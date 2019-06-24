Украинцы едят преимущественно вьетнамскую корицу

Удельный вес товаров из Вьетнама в общей структуре импорта корицы и коричных цветов составляла 49,36% (231 тыс. долл.), На втором месте Индонезия - 42,09% (197 тыс. долл.), Испания 4,06% (19 тыс. долл.), из других стран - 4,49% (21 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такой продукции импортировали из Индонезии (73,2% на 661 тыс. Долл.) и Вьетнама (14,17% на 128 тыс.долл.).



В то же время, в течение 2019 года, Украина больше такого товара экспортирует в Молдову - 36% стоимостью 9 тыс. долл., как и в 2018 году (45,65% стоимостью 21 тыс. долл.).



Напомним, всего лошадей и ослов Украина поставляет в Великобританию.