Українці їдять переважно в'єтнамську корицю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року кориці та коричних квітів Україна найбільше імпортувала з В'єтнаму – на 231 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Питома вага товарів з В'єтнаму у загальній структурі імпорту кориці та коричних квітів становила 49,36% (231 тис. дол.), на другому місці Індонезія – 42,09% (197 тис. дол.), Іспанія 4,06% (19 тис. дол.), з інших країн – 4,49% (21 тис. дол.). У 2018 році найбільше такої продукції імпортували з Індонезії (73,2% на 661 тис. дол.) та В'єтнаму (14,17% на 128 тис.дол.).
Водночас, протягом 2019 року, Україна найбільше такого товару експортує до Молдови – 36% вартістю 9 тис. дол., так як і в 2018 році (45,65% вартістю 21 тис. дол.).
Нагадаємо, найбільше коней та віслюків Україна постачає у Велику Британію.