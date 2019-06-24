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Найбільше коней та віслюків Україна постачає у Велику Британію

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року коней та віслюків Україна найбільше експортувала до Великої Британії – на 96 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Найбільше коней та віслюків Україна постачає у Велику Британію

Питома вага товарів у Велику Британію у загальній структурі експорту коней та віслюків становила 38,55% (96 тис. дол.), на другому місці Іран – 24,9% (62 тис. дол.), Узбекистан 18,07% (45 тис. дол.), з інших країн – 18,47% (46 тис. дол.). У 2018 році найбільше такого товару експортували до Німеччини – 71,72% вартістю 71 тис. дол.

Водночас, протягом 2019 року, Україна імпортує з Німеччини 80,31% коней та віслюків (783 тис. дол.), в той час як протягом 2018 року ця вартість склала лише 16 тис. дол.

Нагадаємо, найбільше предметів антикваріату в Україну ввозять з Великої Британії. 

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