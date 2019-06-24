Найбільше коней та віслюків Україна постачає у Велику Британію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року коней та віслюків Україна найбільше експортувала до Великої Британії – на 96 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Питома вага товарів у Велику Британію у загальній структурі експорту коней та віслюків становила 38,55% (96 тис. дол.), на другому місці Іран – 24,9% (62 тис. дол.), Узбекистан 18,07% (45 тис. дол.), з інших країн – 18,47% (46 тис. дол.). У 2018 році найбільше такого товару експортували до Німеччини – 71,72% вартістю 71 тис. дол.
Водночас, протягом 2019 року, Україна імпортує з Німеччини 80,31% коней та віслюків (783 тис. дол.), в той час як протягом 2018 року ця вартість склала лише 16 тис. дол.
Нагадаємо, найбільше предметів антикваріату в Україну ввозять з Великої Британії.