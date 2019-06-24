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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше лошадей и ослов Украина поставляет в Великобританию

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. В течение первых пяти месяцев 2019 года лошадей и ослов Украина больше всего экспортировала в Великобританию - на 96 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Больше лошадей и ослов Украина поставляет в Великобританию

Удельный вес товаров в Великобританию в общей структуре экспорта лошадей и ослов составила 38,55% (96 тыс. долл.), на втором месте Иран - 24,9% (62 тыс. долл.), Узбекистан 18,07% (45 тыс. долл.), из других стран - 18,47% (46 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такого товара экспортировали в Германию - 71,72% стоимостью 71 тыс. долл.

В то же время, в течение 2019 года, Украина импортирует из Германии 80,31% лошадей и ослов (783 тыс. долл.), В то время как в течение 2018 года эта стоимость составила лишь 16 тыс. долл.

Напомним, больше всего предметов антиквариата в Украине ввозят из Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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