Больше лошадей и ослов Украина поставляет в Великобританию

Удельный вес товаров в Великобританию в общей структуре экспорта лошадей и ослов составила 38,55% (96 тыс. долл.), на втором месте Иран - 24,9% (62 тыс. долл.), Узбекистан 18,07% (45 тыс. долл.), из других стран - 18,47% (46 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такого товара экспортировали в Германию - 71,72% стоимостью 71 тыс. долл.



В то же время, в течение 2019 года, Украина импортирует из Германии 80,31% лошадей и ослов (783 тыс. долл.), В то время как в течение 2018 года эта стоимость составила лишь 16 тыс. долл.



Напомним, больше всего предметов антиквариата в Украине ввозят из Великобритании.