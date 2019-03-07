Найбільше предметів антикваріату в Україну ввозять з Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом 2018 року найбільше предметів антикваріату віком понад 100 років в Україну експортували з Великої Британії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.
Питома вага товарів з Великої Британії у загальній структурі експорту антикваріату в Україну становила 44,44% (88 тис. дол.), на другому місті США - 18,18% (36 тис. дол.), Ірландія - 16,16% (32 тис. дол.), з інших країн - 21,21% (42 тис. дол.).
З початку ж 2019 року найбільше антикваріату було завезено з Данії - 89,23% в загальній структурі експорту цієї категорії товарів, що становіть 58 тис. дол. Також антикварні товари у 2019 році завозилися з Швейцарії та Франції, а також інших країн.
Водночас з України протягом 2018 -19 років Україна не імпортувала жодного антикварного предмета.
Як повідомяляв УНН, на українсько-російському кордоні прикордонники затримали росіянина, який намагався вивезти цінний антикваріат в особистих речах.