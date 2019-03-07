Больше предметов антиквариата в Украину ввозят из Великобритании

Удельный вес товаров из Великобритании в общей структуре экспорта антиквариата в Украине составляла 44,44% (88 тыс. долл.), На втором месте США - 18,18% (36 тыс. долл.), Ирландия - 16,16% ( 32 тыс. долл.), из других стран - 21,21% (42 тыс. долл.).

С начала же 2019 всего антиквариата было завезено из Дании - 89,23% в общей структуре экспорта этой категории, что составляет 58 тыс. долл. Также антикварные товары в 2019 году завозились из Швейцарии и Франции, а также других стран.

В то же время из Украины в течение 2018 -19 годов Украина не импортировала ни одного антикварного предмета.



Как повидомяляв УНН, на российско-украинской границе пограничники задержали россиянина, который пытался вывезти ценный антиквариат в личных вещах.