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Росіянин намагався у сумці вивезти з України антикваріат

Росіянин намагався у сумці вивезти з України антикваріат

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На українсько-російському кордоні прикордонники затримали росіянина, який намагався вивезти цінний антикваріат в особистих речах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Учора, 3 березня, прикордонники Харківського загону разом з працівниками ДФС на пункті пропуску "Плетенівка" зупинили автомобіль Mercedes для перевірки. Під час огляду ручної поклажі громадянина РФ 1951 року народження правоохоронці натрапили на артефакти.

Чоловік намагався сховати в особистих речах та вивезти з України військові нагороди, мисливське приладдя, старовинні монети, церковний крам, які, становлять культурну та історичну цінність.

Виявлені предмети старовини правоохоронці вилучили та направили на державну експертизу культурних цінностей.

Раніше УНН повідомляв, що на Одещині закрили міжнародний канал поставки контрабандних цигарок.

Українські Національні Новини

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