На Одещині закрили міжнародний канал поставки контрабандних цигарок

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві жителі налагодили механізм незаконного переправлення тютюнових виробів до України через міжнародні поштові сервіси. Для тимчасового зберігання "товару" використовували складське приміщення одного з поштових перевізників у обласному центрі. Контрабандну продукцію зловмисники реалізовували через мережу роздрібної торгівлі на території регіону.

У ході слідчих дій на території складу правоохоронці виявили і вилучили майже 50 тис. пачок цигарок без акцизних марок. Вартість продукції становить понад півтора мільйона гривень.

За фактом розпочали кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Як повідомляв УНН, через кордон намагалися провезти цигарки на майже 2,4 млн грн.