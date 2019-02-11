На Одещині закрили міжнародний канал поставки контрабандних цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Служба безпеки України в Одеській області блокувала масштабну контрабанду цигарок з території невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що місцеві жителі налагодили механізм незаконного переправлення тютюнових виробів до України через міжнародні поштові сервіси. Для тимчасового зберігання "товару" використовували складське приміщення одного з поштових перевізників у обласному центрі. Контрабандну продукцію зловмисники реалізовували через мережу роздрібної торгівлі на території регіону.
У ході слідчих дій на території складу правоохоронці виявили і вилучили майже 50 тис. пачок цигарок без акцизних марок. Вартість продукції становить понад півтора мільйона гривень.
За фактом розпочали кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ.
Як повідомляв УНН, через кордон намагалися провезти цигарки на майже 2,4 млн грн.