В Одесской области закрыли международный канал поставки контрабандных сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Служба безопасности Украины в Одесской области блокировала масштабную контрабанду сигарет с территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили механизм незаконной переправки табачных изделий в Украину через международные почтовые сервисы. Для временного хранения "товара" использовали складское помещение одного из почтовых перевозчиков в областном центре. Контрабандную продукцию злоумышленники реализовывали через сеть розничной торговли на территории региона.
В ходе следственных действий на территории склада правоохранители обнаружили и изъяли почти 50 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Стоимость продукции составляет более полутора миллиона гривен.
По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.
Как сообщал УНН, через границу пытались провезти сигареты почти на 2,4 млн грн.