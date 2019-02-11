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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67445 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132401 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131630 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130610 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125452 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162120 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Одесской области закрыли международный канал поставки контрабандных сигарет

В Одесской области закрыли международный канал поставки контрабандных сигарет

Киев  •  УНН

 • 9750 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Служба безопасности Украины в Одесской области блокировала масштабную контрабанду сигарет с территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местные жители наладили механизм незаконной переправки табачных изделий в Украину через международные почтовые сервисы. Для временного хранения "товара" использовали складское помещение одного из почтовых перевозчиков в областном центре. Контрабандную продукцию злоумышленники реализовывали через сеть розничной торговли на территории региона.

В ходе следственных действий на территории склада правоохранители обнаружили и изъяли почти 50 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Стоимость продукции составляет более полутора миллиона гривен.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.

Как сообщал УНН, через границу пытались провезти сигареты почти на 2,4 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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