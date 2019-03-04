Россиянин пытался в сумке вывезти из Украины антиквариат

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24286 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116699 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120178 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122644 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121670 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153046 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117221 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141237 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145152 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130486 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Россиянин пытался в сумке вывезти из Украины антиквариат

Россиянин пытался в сумке вывезти из Украины антиквариат

Киев  •  УНН

 • 13531 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. На украинско-российской границе пограничники задержали россиянина, который пытался вывезти ценный антиквариат в личных вещах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера, 3 марта, пограничники Харьковского отряда вместе с сотрудниками ГФС на пункте пропуска "Плетеневка" остановили автомобиль Mercedes для проверки. Во время досмотра ручной клади гражданина РФ 1951 года правоохранители наткнулись на артефакты.

Мужчина пытался скрыть в личных вещах и вывезти из Украины военные награды, охотничьи принадлежности, старинные монеты, церковные вещи, которые составляют культурную и историческую ценность.

Обнаруженные предметы старины правоохранители изъяли и направили на государственную экспертизу культурных ценностей.

Ранее УНН сообщал, что в Одесской области перекрыли международный канал поставки контрабандных сигарет.

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