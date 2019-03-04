Россиянин пытался в сумке вывезти из Украины антиквариат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На украинско-российской границе пограничники задержали россиянина, который пытался вывезти ценный антиквариат в личных вещах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера, 3 марта, пограничники Харьковского отряда вместе с сотрудниками ГФС на пункте пропуска "Плетеневка" остановили автомобиль Mercedes для проверки. Во время досмотра ручной клади гражданина РФ 1951 года правоохранители наткнулись на артефакты.
Мужчина пытался скрыть в личных вещах и вывезти из Украины военные награды, охотничьи принадлежности, старинные монеты, церковные вещи, которые составляют культурную и историческую ценность.
Обнаруженные предметы старины правоохранители изъяли и направили на государственную экспертизу культурных ценностей.
Ранее УНН сообщал, что в Одесской области перекрыли международный канал поставки контрабандных сигарет.