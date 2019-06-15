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Украинцы в этом году купили хлеба на 12 млрд грн

Киев • УНН

 • 9738 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В январе-апреле 2019 года украинцы, покупая хлеб, хлебобулочные и мучные изделия, потратили 12 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Украинцы в этом году купили хлеба на 12 млрд грн

Также сообщается, что в течение четырех месяцев этого года украинцы купили сахара на 3,3 млрд грн, макаронных изделий - на 381,4 млн грн, шоколада и сахарных кондитерских изделий - на 6,9 млрд грн.

Покупая чай и кофе, жители страны потратили 2,5 млрд грн, пряности и приправы - 2,8 млрд грн, готовые корма для животных - 8,1 млрд грн.

На пиво и вино украинцы потратили 6,4 млрд грн и 1 млрд грн соответственно.

Речь идет о реализации промышленной продукции (товаров, услуг) без НДС и акциза.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине подорожало мясо, хлеб и сахар.

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