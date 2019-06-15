Українці цього року накупили хліба на 12 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У січні-квітні 2019 року українці, купуючи хліб, хлібобулочні та борошняні вироби, витратили 12 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Також повідомляється, що протягом чотирьох місяців цього року українці накупили цукру на 3,3 млрд грн, макаронних виробів – на 381,4 млн грн, шоколаду та цукрових кондитерських виробів – на 6,9 млрд грн.
Купуючи чай та каву, жителі країни витратили 2,5 млрд грн, прянощі та приправи – 2,8 млрд грн, готові корма для тварин – 8,1 млрд грн.
На пиво та вино українці витратили 6,4 млрд грн та 1 млрд грн відповідно.
Йдеться про реалізацію промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні подорожчало м'ясо, хліб та цукор.