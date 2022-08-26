Украинцы стали в два раза чаще покупать государственные флаги

Не менее популярна этническая одежда. В этом году ее покупают на 43% активнее, чем прошлым летом. Спрос на мужские вышиванки увеличился на 68%. Средний чек также вырос и сейчас составляет 863 грн, что на 59% больше, чем в прошлом.

Также на треть выросло количество заказов на женские вышиванки по сравнению с прошлым годом. На женские вышиванки украинцы тратят на 28% больше, чем год назад. Средний чек составляет около 1 тыс. грн.

Спрос на детские вышиванки вырос на 18%. Такой незначительный прирост связан с тем, что чаще всего детскую этническую одежду покупают к торжественным праздникам. Средний чек на подобные товары равняется 1 100 грн.

Кроме того, сейчас все большую популярность приобретают аксессуары с этнической символикой и картами Украины. Спрос на такие вещи вырос в 1,5 раза. Причем украинцы и тратят на них на 50% больше, чем раньше.