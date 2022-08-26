Українці стали в два рази частіше купувати державні прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За данимми маркетплейса Prom.ua, українці стали більше цікавитися товарами з національною символікою. Найпопулярнішим у цій категорії став державний прапор. Порівняно з липнем минулого року його купують у 2,5 рази частіше, пише УНН.
Не менш популярний є етнічний одяг. У цьому році його купують на 43% активніше, ніж минулого літа. Попит на чоловічі вишиванки збільшився на 68%. Середній чек також виріс і зараз становить 863 грн, що на 59% більше, ніж минулого року.
Також на третину виросла кількість замовлень на жіночі вишиванки порівняно із минулим роком. На жіночі вишиванки українці витрачають на 28% більше, ніж рік тому. Середній чек тут становить близько 1 тис. грн.
Попит на дитячі вишиванки виріс на 18%. Такий незначний приріст пов’язаний з тим, що частіше за все дитячий етнічний одяг купують до урочистих свят. Середній чек на подібні товари дорівнює 1 100 грн.
Окрім того, зараз все більшої популярності набувають аксесуари з етнічною символікою та картами України. Попит на такі речі зріс у 1,5 рази. Причому українці і витрачають на них на 50% більше, ніж раніше.