Украинцы потребляют мясо отечественного производства - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Жители Украины предпочитают мясо отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе-сентябре 2019 года украинцы приобрели в торговых сетях мяса на 11,5 млрд грн. Продажи мяса украинского производства составили 11,2 млрд грн, что составляет 97,3%. Остальные - 2,7% - импортный продукт.
Похожая ситуация с предпочтениями украинцев при покупке мясных продуктов. За 9 месяцев 2019 года жители страны приобрели в розницу мясных продуктов на 17,4 млрд грн. Продажи мясных продуктов украинского производства составили 16,3 млрд грн, иностранного - 1,1 млрд грн.
В прошлом году украинские предприятия ускорили темпы производства мяса. В течение 11 месяцев 2019 года производство мяса крупного рогатого скота (КРС) возросло на 15%, мяса свиней на 5,8%, мяса овец и коз на 2,6%, мяса птицы (преимущественно курятины) на 10,7%.
Ранее УНН сообщал, что всего за 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 - в странах ЕС. Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие производства курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры производства за последние годы.
АМКУ недавно подготовил рейтинг главных производителей курятины страны. Так, топовым производителем и экспортером украинской курятины остается агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка. На плечах компании - 87,9% экспорта продукции.
Второе и третье место в списке занимают группа компаний "Комплекс Агромарс" ("Гаврилівські курчата") и ООО "Птицекомплекс "Днепровский" ("Знатна курка").
Отметим, что только "Мироновский хлебопродукт" и "Агромарс" имеют право поставлять курятину в страны ЕС.