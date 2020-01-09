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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 10290 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115241 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Украинцы потребляют мясо отечественного производства - статистика

Украинцы потребляют мясо отечественного производства - статистика

Киев  •  УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Жители Украины предпочитают мясо отечественного производства. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-сентябре 2019 года украинцы приобрели в торговых сетях мяса на 11,5 млрд грн. Продажи мяса украинского производства составили 11,2 млрд грн, что составляет 97,3%. Остальные - 2,7% - импортный продукт.

Похожая ситуация с предпочтениями украинцев при покупке мясных продуктов. За 9 месяцев 2019 года жители страны приобрели в розницу мясных продуктов на 17,4 млрд грн. Продажи мясных продуктов украинского производства составили 16,3 млрд грн, иностранного - 1,1 млрд грн.

В прошлом году украинские предприятия ускорили темпы производства мяса. В течение 11 месяцев 2019 года производство мяса крупного рогатого скота (КРС) возросло на 15%, мяса свиней на 5,8%, мяса овец и коз на 2,6%, мяса птицы (преимущественно курятины) на 10,7%.

Ранее УНН сообщал, что всего за 5 лет Украина превратилась из нетто-импортера курятины в нетто-экспортера. Сейчас Украина в ТОП-10 мировых поставщиков и ТОП-3 - в странах ЕС. Рекордному для Украины прыжку способствовало стремительное развитие производства курятины, в частности за счет обновления инфраструктуры производства за последние годы.

АМКУ недавно подготовил рейтинг главных производителей курятины страны. Так, топовым производителем и экспортером украинской курятины остается агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) Юрия Косюка. На плечах компании - 87,9% экспорта продукции.

Второе и третье место в списке занимают группа компаний "Комплекс Агромарс" ("Гаврилівські курчата") и ООО "Птицекомплекс "Днепровский" ("Знатна курка").

Отметим, что только "Мироновский хлебопродукт" и "Агромарс" имеют право поставлять курятину в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

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