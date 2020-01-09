Українці споживають м'ясо вітчизняного виробництва - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Жителі України надають перевагу м’ясу вітчизняного виробництва. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні-вересні 2019 року українці придбали у торгових мережах м'яса на 11,5 млрд грн. Продажі м'яса українського виробництва склали 11,2 млрд грн, що становить 97,3%. Решта - 2,7% - імпортний продукт.
Схожа ситуація із вподобаннями українців під час купівлі м'ясних продуктів. За 9 місяців 2019 року жителі країни придбали у роздріб м'ясних продуктів на 17,4 млрд грн. Продажі м'ясних продуктів українського виробництва склали 16,3 млрд грн, іноземного - 1,1 млрд грн.
Нагадаємо, минулого року українські підприємства прискорили темпи виробництва м'яса. Протягом 11 місяців 2019 року виробництво м'яса великої рогатої худоби (ВРХ) зросло на 15%, м'яса свиней на 5,8%, м'яса овець та кіз на 2,6%, м'яса птиці (переважно курятини) на 10,7%.
Раніше УНН повідомляв, що всього за 5 років Україна перетворилася з нетто-імпортера курятини в нетто-експортера. Нині Україна у ТОП-10 світових постачальників і ТОП-3 – у країнах ЄС. Рекордному для України стрибку сприяв стрімкий розвиток виробництва курятини, зокрема за рахунок оновлення інфраструктури виробництва за останні роки.
АМКУ нещодавно підготував рейтинг головних виробників курятини країни. Так, топовим виробником і експортером української курятини залишається агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) Юрія Косюка. На плечах компанії - 87,9% експорту продукції.
Друге і третє місце в списку займають група компаній “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) та ТОВ “Птахокомплекс “Дніпровський” (“Знатна курка”).
Відзначимо, що лише “Миронівський хлібопродукт” і “Агромарс” мають право постачати курятину в країни ЄС.