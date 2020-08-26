Украинцы надеются на быстрый запуск автоматического взвешивания фур - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. До конца 2020 года по регионам Украины должны появиться автоматические весы для фур. Это поможет сохранить дороги и предупредить их повреждение в будущем. Об этом УНН рассказал директор “Института города” Александр Сергиенко.
Проект запускает Мининфраструктуры, и как отмечает эксперт, он направлен на контроль за грузовым перевозкам на дорогах.
“Без контроля большой габаритный транспорт — фуры, зерновозы — просто уничтожают украинские дороги. Нет смысла их строить, поскольку через полгода, год, от них ничего не останется. Особенно это касается юга. Из Киева в города № 1 в Украине — Кривой Рог ехать в маршрутном такси более 10 часов, дорога в город просто уничтожена, нет ее, яма на яме”, - прокомментировал Сергиенко.
На фоне “Большого строительства” контроль за фурами — важнейшая задача, добавил он.
Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, до конца года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении =" и еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.