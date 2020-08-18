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Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю

Криклій назвав IT-рішення, які збираються запровадити в Україні для габаритно-вагового контролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ключовим завданням реформи Укртрансбезпеки є запуск системи автоматичного габаритно-вагового контролю (ГВК) на дорогах України із влаштуванням сучасних комплексів "Зважування у русі" (Weigh-in-Motion). У Мінінфраструктури, серед іншого, працюють над комплексом інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН, а також над системою зберігання та управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

"На початку липня за завданням Президента ми посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових обмежень на дорогах. Лише за 2 місяці – червень і липень працівники Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили у 2 рази більше авто, ніж за аналогічний період минулого року. Також удвічі зросла сума нарахованих коштів за перевантаження. Вона склала близько 32 млн грн. Але нашою головною метою була і залишається повна автоматизація та цифровізація усіх процесів для виключення людського фактора. Ми розпочинаємо реформу Укртрансбезпеки, ключове завдання якої – запустити систему автоматичного ГВК на дорогах із влаштуванням сучасних комплексів "Зважування у русі", - зазначив Криклій.

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Він нагадав, що до кінця цього року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування у русі" для забезпечення захисту доріг від руйнування. Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го, додав міністр.

"Майбутнє габаритно-вагового контролю саме за сучасними IT-рішеннями та WIM. Тому ми вже активно працюємо над запровадженням єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, е-протоколу, е-ТТН, а також над системою зберігання та управління інформацією, отриманих з нагрудних камер інспекторів, що дозволить контролювати процеси перевірок. Крім цього, дуже важливий запуск системи Weigh Control, яка забезпечуватиме автоматичний збір даних з WІM, портів та стаціонарних ГВК, фотофіксацію відмови та розподіл надходжень від штрафів. Вдячний нашим міжнародним партнерам та Світовому банку за підтримку в цих питаннях і сподіваюсь на подальшу співпрацю”, - розповів Криклій.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до далекобійників щодо перевантаження автівок, в якому назвав їх "засранцями" та пообіцяв знайти.

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