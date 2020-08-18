Криклий назвал IT-решения, которые собираются внедрить в Украине для габаритно-весового контроля

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73497 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100109 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124023 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105776 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125719 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100848 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101744 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103805 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 36508 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101931 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 92345 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 36641 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 52257 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 92345 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 124023 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 125719 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381875 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332735 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 22876 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 101931 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131893 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209191 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235904 просмотра
Актуальное
Криклий назвал IT-решения, которые собираются внедрить в Украине для габаритно-весового контроля

Криклий назвал IT-решения, которые собираются внедрить в Украине для габаритно-весового контроля

Киев  •  УНН

 • 15847 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Ключевой задачей реформы Укртрансбезпекы является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion). В Мининфраструктуры, среди прочего, работают над комплексом информационных систем Укртрансбезпекы, е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер инспекторов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В начале июля по заданию Президента мы усилили контроль за соблюдением габаритно-весовых ограничений на дорогах. Только за 2 месяца - июнь и июль - работники Укртрансбезпекы в сотрудничестве с Нацполицией проверили в 2 раза больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. Также вдвое выросла сумма начисленных средств за перегрузки. Она составила около 32 млн грн. Но нашей главной целью была и остается полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора. Мы начинаем реформу Укртрансбезпекы, ключевая задача которой - запустить систему автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении", - отметил Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обратился к перевозчикам: все будут взвешены, но все счастливы

Он напомнил, что до конца этого года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" для обеспечения защиты дорог от разрушения. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го, добавил министр.

"Будущее габаритно-весового контроля именно за современным IT-решениями и WIM. Поэтому мы уже активно работаем над введением единого комплекса информационных систем Укртрансбезпекы, е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер инспекторов, что позволит контролировать процессы проверок. Кроме этого, очень важный запуск системы Weigh Control, которая обеспечит автоматический сбор данных с WІM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов. Благодарен нашим международным партнерам и Всемирный банк за поддержку в этих вопросах и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - рассказал Криклий.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам по поводу перегрузки автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы