Криклий назвал IT-решения, которые собираются внедрить в Украине для габаритно-весового контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ключевой задачей реформы Укртрансбезпекы является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion). В Мининфраструктуры, среди прочего, работают над комплексом информационных систем Укртрансбезпекы, е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер инспекторов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"В начале июля по заданию Президента мы усилили контроль за соблюдением габаритно-весовых ограничений на дорогах. Только за 2 месяца - июнь и июль - работники Укртрансбезпекы в сотрудничестве с Нацполицией проверили в 2 раза больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. Также вдвое выросла сумма начисленных средств за перегрузки. Она составила около 32 млн грн. Но нашей главной целью была и остается полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора. Мы начинаем реформу Укртрансбезпекы, ключевая задача которой - запустить систему автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении", - отметил Криклий.
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Он напомнил, что до конца этого года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" для обеспечения защиты дорог от разрушения. Еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го, добавил министр.
"Будущее габаритно-весового контроля именно за современным IT-решениями и WIM. Поэтому мы уже активно работаем над введением единого комплекса информационных систем Укртрансбезпекы, е-протокола, е-ТТН, а также над системой хранения и управления информацией, полученных из нагрудных камер инспекторов, что позволит контролировать процессы проверок. Кроме этого, очень важный запуск системы Weigh Control, которая обеспечит автоматический сбор данных с WІM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов. Благодарен нашим международным партнерам и Всемирный банк за поддержку в этих вопросах и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - рассказал Криклий.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам по поводу перегрузки автомобилей, в котором назвал их "засранцами" и пообещал найти.