Українці сподіваються на швидкий запуск автоматичного зважування фур – експерт

Проект запускає Мінінфраструктури, і як зазначає експерт, він направлений на контроль за вантажним перевезенням на дорогах.

“Без контролю великий габаритний транспорт — фури, зерновози — просто знищують українські дороги. Немає сенсу їх будувати, оскільки через пів року, рік, від них нічого не залишиться. Особливо це стосується півдня. З Києва до міста № 1 в Україні — Кривого Рога їхати в маршрутному таксі понад 10 годин, дорога до міста просто знищена, немає її, яма на ямі”, — прокоментував Сергієнко.

На тлі “Великого будівництва” контроль за фурами — надважливе завдання, додав він.

Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, до кінця року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі” і ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.