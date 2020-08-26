Українці сподіваються на швидкий запуск автоматичного зважування фур – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. До кінця 2020 року по регіонам України мають з’явитися автоматичні ваги для фур. Це допоможе зберегти дороги та попередити їх пошкодження у майбутньому. Про це УНН розповів директор “Інституту міста” Олександр Сергієнко.
Проект запускає Мінінфраструктури, і як зазначає експерт, він направлений на контроль за вантажним перевезенням на дорогах.
“Без контролю великий габаритний транспорт — фури, зерновози — просто знищують українські дороги. Немає сенсу їх будувати, оскільки через пів року, рік, від них нічого не залишиться. Особливо це стосується півдня. З Києва до міста № 1 в Україні — Кривого Рога їхати в маршрутному таксі понад 10 годин, дорога до міста просто знищена, немає її, яма на ямі”, — прокоментував Сергієнко.
На тлі “Великого будівництва” контроль за фурами — надважливе завдання, додав він.
Нагадаємо, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, до кінця року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі” і ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.