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Украинцы вместе с ПУМБ собрали 60 млн грн на первые дальнобойные БпЛА "Морок"

Украинцы вместе с ПУМБ собрали 60 млн грн на первые дальнобойные БпЛА "Морок"

Киев • УНН

 • 277598 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Ко Дню Независимости Украины банк ПУМБ и Служба безопасности объявили сбор на украинские дальнобойные БпЛА «Морок», чтобы спецназовцы Центра специальных операций «А» СБУ передали «горячие приветы» врагу на расстояние до 800 (!) км. Цель – 60 млн гривен на производство первой партии 33 мощных дальнобойных «птичек» – была достигнута за три недели. К сбору присоединились тысячи украинцев.

Дальнобойные БпЛА «Морок» украинского производства – это наш ответ на производство врагом «шахедов», наш общий, очень важный прорыв и возможность изменить ход войны с россией.

Эти дроны будут переданы спецназовцам ЦСО «А» СБУ, в частности, подразделению «Белый волк», которые уже готовятся устроить врагу очередные сюрпризы.

«Наши бойцы с первых дней войны работают в горячих точках. Специализация ЦСО «А» СБУ – проведение уникальных спецопераций и боевые выходы, чтобы уничтожать врага и его военную технику. Поэтому чем дальше залетают наши дроны, тем больше шансов надолго нарушить логистику оккупантов. Спасибо украинцам за доверие! Спецназовцы справятся с задачей любой сложности», – отмечает начальник ЦСО «А» СБУ Евгений Хмара.

Масштабирование производства «украинских птичек» предоставит нашей стране стратегическое преимущество в войне и спасет тысячи жизней украинских защитников. И уже вскоре враг почувствует их в действии.

«Это будет очередной ответ врагу. Дальность полета таких дронов – 800 км. Итак, бавовна от СБУ будет еще более яркой и неожиданной. А мы сохраним жизни наших воинов, которые ежедневно, шаг за шагом добывают нашу Победу на поле боя», – объясняет планы на использование дронов Олег Емец, руководитель подразделения «Белый волк» Центра спецопераций «А» СБУ.

Мы благодарны всем украинцам и амбассадорам нашего проекта: Сабине Мусиной, Лилии Ребрик, солистке группы KAZKA Александре Зарицкой, Евгению Коту, Наталье Татаринцевой, Антону Мурафе, Антону Скуратову, Сергею Иванову, Назару Грабару, Леониду Мартынчику. Также друзьям ПУМБ, которые поддержали наш сбор: Наде Дорофеевой, Сергею Стерненко, MamaRika, Сергею Пейчеву, Марине Круть, Руслану Кузнецову, Даниэлю Салему, Миле Еремеевой, Соне Морозюк, Ольге Цибульской, Эльвире Гасановой, Анне Криволап, Тане Аборонок, Виталию Кулику, Национальной оперетте Украины, Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне, академическому театру «Киев Модерн-балет», агентству Adsapience и другим. Этот сбор приобрел особое общественное значение.

Именно благодаря сплоченности и смелости украинцев наша борьба продолжается, а победа над врагом все ближе с каждым новым днем.

Наш «Помста Маркет» еще в действии https://pumbdonation.com.ua/shop, поэтому посетите шопинг.

Ваши самые горячие личные пожелания врагу, оставленные на сайте во время донейтов, мы перенесем на корпус «птичек», а ЦСО «А» СБУ позаботится о том, чтобы они нашли своих адресатов.
Слава Украине и всем, кто ее защищает!

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