Українці разом із ПУМБ зібрали 60 млн грн на перші далекобійні БпЛА «Морок»

Далекобійні БпЛА «Морок» українського виробництва – це наша відповідь на виробництво ворогом «шахедів», наш спільний, дуже важливий прорив і можливість змінити перебіг війни з росією.

Ці дрони будуть передані спецпризначенцям ЦСО «А» СБУ, зокрема, підрозділу «Білий вовк», які вже готуються влаштувати ворогу чергові сюрпризи.

«Наші бійці з перших днів війни працюють у гарячих точках. Спеціалізація ЦСО «А» СБУ – проведення унікальних спецоперацій і бойові виходи, щоб знищувати ворога та його військову техніку. Тож чимдалі залітають наші дрони, тим більше шансів надовго порушити логістику окупантів. Дякую українцям за довіру! Спецпризначенці впораються з завданням будь-якої складності», – зазначає начальник ЦСО «А» СБУ Євгеній Хмара.

Масштабування виробництва «українських пташок» надасть нашій країні стратегічну перевагу у війні та врятує тисячі життів українських захисників. І вже незабаром ворог відчує їх в дії.

«Це буде чергова відповідь ворогу. Дальність польоту таких дронів – 800 км. Отже, бавовна від СБУ буде ще більш яскравою та несподіваною. А ми збережемо життя наших воїнів, які щодня, крок за кроком здобувають нашу Перемогу на полі бою», – пояснює плани на використання дронів Олег Ємець, керівник підрозділу «Білий вовк» Центру спецоперацій «А» СБУ.

Ми вдячні всім українцям та амбасадорам нашого проєкту: Сабіні Мусіній, Лілії Ребрик, солістці гурту KAZKA Олександрі Заріцькій, Євгену Коту, Наталії Татарінцевій, Антону Мурафі, Антону Скуратову, Сергію Іванову, Назару Грабару, Леоніду Мартинчику. Також друзям ПУМБ, які підтримали наш збір: Наді Дорофєєвій, Сергію Стерненку, MamaRika, Сергію Пейчеву, Марині Круть, Руслану Кузнєцову, Даніелю Салему, Мілі Єрємєєвій, Соні Морозюк, Ользі Цибульській, Ельвірі Гасановій, Ганні Криволап, Тані Аборонок, Віталію Кулику, Національній опереті України, Національному музею історії України в Другій світовій війні, академічному театру «Київ Модерн-балет», агенції Adsapience та іншим. Цей збір набув особливого суспільного значення.

Саме завдяки згуртованості та сміливості українців наша боротьба триває, а перемога над ворогом дедалі ближче з кожним новим днем.

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Ваші найпалкіші особисті побажання ворогові, залишені на сайті під час донейтів, ми перенесемо на корпус «пташок», а ЦСО «А» СБУ потурбується про те, щоб вони знайшли своїх адресатів.

Слава Україні та всім, хто її захищає!