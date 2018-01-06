Украинцы просят Президента увеличить помощь при рождении ребенка

Автором петиции выступила Оксана Кизима.

По ее словам, в настоящее время сумма государственной помощи при рождении ребенка составляет 41 тыс. 280 грн.

"Первая часть - самая большая, в размере 10 тыс. 320 грн начисляется сразу после рождения, остаток выплачивается в течение трех лет по 860 гривен в месяц.

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Согласно принятому Закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" минимальная заработная плата в 2018 году составляет 3 тыс. 723 грн. Для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, с 1 октября выплаты увеличились на 140 гривен и составляет 1 тыс. 452 грн. Минимальная зарплата теперь почти в 4,5 раза больше чем та, которая выплачивается государством на нужды ребенка.

Дети наше будущее, и это просто издевательство тех 860 грн, которых не хватает даже на необходимые вещи для ребенка. Даже на качественную вакцину, нужно два месяца откладывать, чтобы позволить себе ее купить.

Настаиваю на увеличении государственной помощи при рождении ребенка", - говорится в петиции № 22/042092-эп.

Петицию зарегистрировано 5 января этого года и уже набрала 16 подписей с 25 тыс. необходимых.

Напомним, Президент прошлого года ответил только на одну электронную петицию.