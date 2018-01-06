Українці просять Президента збільшити допомогу при народженні дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція з проханням збільшити розмір державної допомоги при народженні дитини, передає УНН з посиланням на текст відповідної петиції.
Автором петиції виступила Оксана Кізима.
За її словами, нині сумма державної допомоги при народженні дитини становить 41 тис. 280 грн.
“Перша частина — найбільша, у розмірі 10 тис. 320 грн нараховується одразу після народження, залишок виплачується впродовж трьох років по 860 гривень на місяць.
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Згідно з ухваленим Законом „Про Державний бюджет України на 2018 рік“ мінімальна заробітна плата у 2018 році становить 3 тис 723 грн. Для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, із 1 жовтня виплати збільшилися на 140 гривень і складає 1 тис. 452 грн. Мінімальна зарплата тепер майже в 4,5 рази більша чим та, яка виплачується державою на потреби дитини.
Діти наше майбутнє, і це просто знущання тих 860 грн, яких не вистачає навіть на необхідні речі для дитини. Навіть на якісну вакцину, потрібно два місяці відкладати, щоб дозволити собі її купити.
Наполягаю на збільшення державної допомоги при народженні дитини”, — йдеться у петиції № 22/042092-еп.
Петиція зареєстрована 5 січня цього року і вже набрала 16 підписів із 25 тис. необхідних.
Нагадаємо, Президент минулого року відповів лише на одну електронну петицію.