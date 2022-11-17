Украинцы предлагают обменять Екатерину II на украденного из Херсона енота

Цитата

"Обменять памятник Екатерине в Одессе на украденного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в петиции.

Детали

Петицию опубликовали 15 ноября. Она уже набрала 1212 голосов из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей осталось 90 дней.

Напомним

Как стало известно ранее, во время бегства из Херсона оккупанты украли большинство животных из местного зоопарка.

На этой неделе в сети появилось видео, где владелец крымского зоопарка “Тайган” Олег Зубков за хвост вылавливает енота из вольера херсонского зоопарка.