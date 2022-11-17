Украинцы предлагают обменять Екатерину II на украденного из Херсона енота
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинцы предлагают обменять памятник Екатерине II в Одессе на енота, которого украли из херсонского зоопарка. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины, пишет УНН.
Цитата
"Обменять памятник Екатерине в Одессе на украденного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в петиции.
Детали
Петицию опубликовали 15 ноября. Она уже набрала 1212 голосов из 25 000 необходимых. До конца сбора подписей осталось 90 дней.
Напомним
Как стало известно ранее, во время бегства из Херсона оккупанты украли большинство животных из местного зоопарка.
На этой неделе в сети появилось видео, где владелец крымского зоопарка “Тайган” Олег Зубков за хвост вылавливает енота из вольера херсонского зоопарка.