Українці пропонують обміняти Катерину ІІ на викраденого з Херсона єнота

Цитата

"Обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні", – ідеться в петиції.

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Петицію опублікували 15 листопада. Вона вже набрала 1212 голосів з 25 000 необхідних. Для збору підписів залишилось 90 днів.

Нагадаємо

Як стало відомо раніше, під час втечі з Херсона окупанти викрали більшість тварин із місцевого зоопарку.

Цього тижня в мережі з’явилося відео, де власник кримського зоопарку “Тайган” Олег Зубков за хвіст виловлює єнота з вольєру херсонського зоопарку.