Українці пропонують обміняти Катерину ІІ на викраденого з Херсона єнота
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українці пропонують обміняти пам’ятник Катерині II в Одесі на єнота, якого викрали з херсонського зоопарку. Відповідна петиція з’явилася на сайті президента України, пише УНН.
Цитата
"Обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні", – ідеться в петиції.
Деталі
Петицію опублікували 15 листопада. Вона вже набрала 1212 голосів з 25 000 необхідних. Для збору підписів залишилось 90 днів.
Нагадаємо
Як стало відомо раніше, під час втечі з Херсона окупанти викрали більшість тварин із місцевого зоопарку.
Цього тижня в мережі з’явилося відео, де власник кримського зоопарку “Тайган” Олег Зубков за хвіст виловлює єнота з вольєру херсонського зоопарку.