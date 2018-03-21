Украинцы получат доступные перелеты: "Борисполь" завершил переговоры с Ryanair
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. "Борисполь" начнет работу с лоукостером Ryanair по внедрению новой системы расценок, что в перспективе должно способствовать уменьшению стоимости билетов для украинцев. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Украина завершила переговоры с Ryanair. В соответствии с этими переговорами, это очень положительно, аэропорт "Борисполь" введет новую систему расценок. И это означает, что для всех авиакомпаний, которые работают с аэропортом "Борисполь" будет уменьшено уплату.
Здесь нужно, чтобы Мининфраструктуры отследило, чтобы это положительно повлияло на стоимость авиабилетов для украинцев, чтобы перелеты были более доступными", - сказал Гройсман.
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От надеется, что до конца недели соглашение между "Борисполем" и Ryanair будет подписано, что положительно повлияет на развитие конкуренции и рынка авиаперевозок в целом.
Напомним, лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018.