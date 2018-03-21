Українці отримають доступні перельоти: "Бориспіль" завершив переговори з Ryanair
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. "Бориспіль" розпочне роботу з лоукостером Ryanair із запровадження нової системи розцінок, що в перспективі має сприяти зменшенню вартості квитків для українців. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Україна завершила переговори з Ryanair. Відповідно до цих переговорів, це дуже позитивно, аеропорт "Бориспіль" запровадить нову систему розцінок. І це означає, що для всіх авіакомпаній, які працюють з аеропортом "Бориспіль" буде зменшено сплату.
Тут треба, щоб Мінінфраструктури від слідкувало, щоби це позитивно вплинуло на вартість авіаквитків для українців, щоби перельоти були більш доступними", - сказав Гройсман.
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Від сподівається, що до кінця тижня угоду між "Борисполем" та Ryanair буде підписано, що позитивно вплине на розвиток конкуренції та ринку авіаперевезень загалом.
Нагадаємо, лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року.