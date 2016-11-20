Украинцы получат безвиз после согласования некоторых сугубо внутренних процедур ЕС - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Безвизовый режим Украина получит после согласования некоторых сугубо внутренних процедур Европейского Союза. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы реализовали 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, осуществив при этом ряд важнейших для нас самих реформ. На этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств. Он задекларировал четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского Союза", - сказал он.
Напомним, страны ЕС одобрили безвиз для Украины.