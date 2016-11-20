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15 марта, 19:03 • 108617 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148427 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120005 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106656 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Украинцы получат безвиз после согласования некоторых сугубо внутренних процедур ЕС - Президент

Украинцы получат безвиз после согласования некоторых сугубо внутренних процедур ЕС - Президент

Киев • УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Безвизовый режим Украина получит после согласования некоторых сугубо внутренних процедур Европейского Союза. Об этом во время обращения по случаю Дня Достоинства и Свободы заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Мы реализовали 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, осуществив при этом ряд важнейших для нас самих реформ. На этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств. Он задекларировал четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского Союза", - сказал он.

Напомним, страны ЕС одобрили безвиз для Украины.

Украинские Национальные Новости

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