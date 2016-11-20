Українці отримають"безвіз" після узгодження деяких суто внутрішніх процедур ЄС – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Безвізовий режим Україна отримає після узгодження деяких суто внутрішніх процедур Європейського Союзу. Про це під час звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ми реалізували 144 пункти Плану дій з візової лібералізації, здійснивши при цьому низку надзвичайно важливих для нас самих реформ. Цього тижня Рада Євросоюзу одностайно ухвалила рішення, яким визнала повне виконання Україною всіх зобов’язань. Вона задекларувала чітку політичну волю Союзу та всіх його членів надати нам безвізовий режим найближчим часом, після узгодження деяких їхніх суто внутрішніх процедур Європейського Союзу”, — сказав він.
Нагадаємо, країни ЄС схвалили безвіз для України.