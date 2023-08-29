Украинцы обновили летний рекорд потребления электричества, брали аварийную помощь из ЕС - Укрэнерго

Потребление и производство

"Вчера, 28 августа, был зафиксирован новый летний рекорд – вечерний максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%. “Укрэнерго” было вынуждено для покрытия спроса с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-ч", - сообщили в НЭК.

После аварийного ремонта в работу, по данным Укрэнерго, вернулись два энергоблока тепловых электростанций, зато в аварийный ремонт выведен один.

Экспорт/импорт

Сегодня, как указали в Укрэнерго, есть импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт, с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт отсутствует.

Обесточивание и отключения

28 августа, как отметили в НЭК, были зафиксированы кратковременные отключения действием защиты трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. Обесточивания потребителей не было, линии работают.

По данным Минэнерго, в частности, "из-за технологического нарушения дважды кратковременно отключалась воздушная линия 330 кВ Чернобыльская АЭС-Славутич, линия возвращена в работу в автоматическом режиме".

Вследствие артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской, Харьковской, Запорожской областей. В Черниговской области к обесточиванию из-за боевых действий добавились отключения 5 населенных пунктов из-за непогоды.

ЗАЕС

По данным Минэнерго, фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,09 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.